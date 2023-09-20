'Başaran'a rekor fiyat. Servete satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM'İN yetiştirdiği arap tayı "Başaran" rekor fiyatla satıldı. Açık arttırmada Başaran'a 2,5 Milyon lira verıldı

KAYNAK: AA
'Başaran'a rekor fiyat. Servete satıldı

Veliefendi Hipodromu'nda arap tayları açık arttırma ile satıldı. TİGEM'in bu yılki safkan Arap elit koşu tayı satışlarının ilki İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.

Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkanların satışa çıkarıldığı açık artırmada, ortalama 994 bin lira fiyatla toplam 17 elit koşu tayı alıcı buldu. Müzayedenin sonunda TİGEM toplam 16 milyon 900 bin lira satış hasılatı elde ederken tarihi bir rekora da imza atıldı. En yüksek bedelli tay satışı, ortalama satış fiyatı ve toplam satış hasılatı olmak üzere TİGEM 3 ayrı kategoride rekor kırdı.

Açık artırmanın en yüksek fiyatla alıcı bulan safkanı "Başaran" 2 milyon 500 bin lira bedelle satın alındı. Bu tayı 1 milyon 800 bin lira ile "Emrecan Bey" isimli safkan ve 1 milyon 700 bin lira ile "Alptekin" isimli safkan takip etti.

BU YIL 216 ARAP TAYI SATILDI

Bu yıl Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 57 koşu tayı, 17 elit tay olmak üzere toplam 74 safkanın satışı gerçekleşti. Koşu taylarından 12 milyon 736 bin lira, elit taylardan 16 milyon 900 bin lira olmak üzere toplam 29 milyon 636 bin lira gelir elde edildi.

Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi 75 koşu tayı satışı yapıldı ve 10 milyon 302 bin lira gelir sağlandı. Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 67 koşu tayı satışı gerçekleşti ve 13 milyon 305 bin 500 lira gelir elde edildi.

3 işletmenin yetiştirmesi 17'si elit, 199'u koşu tayı olmak üzere toplam 216 safkan Arap tayın satışından 53 milyon 243 bin 500 lira gelir sağlandı.

Öte yandan TİGEM'in bu yıl gerçekleştireceği iki elit tay satışı daha bulunuyor. 3 Ekim'de Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi, 17 Ekim'de ise Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan Arap elit koşu tayları atçılık camiasının beğenisine sunulacak.

taymay334.jpg

basaran-arap-tayi.jpg

İlgili Haberler
Çifte cinayet zanlısı kadın bakın nasıl kurtuldu. Kocasını ve kızını öldürüp gömdü
Benzin fiyatları için ünlü bankadan şok açıklama
İçki ve sigara satışının yasak kapsamı genişletildi
Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Meral Akşener İzmir adayını açıkladı. Resmen duyurdu Güncel
Meral Akşener İzmir adayını açıkladı. Resmen duyurdu
Erdoğan onay verdi İsveç iptal etti Dünya
Erdoğan onay verdi İsveç iptal etti
Öğrencilerin yüzünü güldürecek gelişme: 8500 TL destek ödemesi yapılacak Güncel
Öğrencilerin yüzünü güldürecek gelişme: 8500 TL destek ödemesi yapılacak
Bamya tarlasında yetiştirdi jandarma hepsini söktü Güncel
Bamya tarlasında yetiştirdi jandarma hepsini söktü
Kerem Aktürkoğlu 14 farklı alanda ticarete atılıyor Spor
Kerem Aktürkoğlu 14 farklı alanda ticarete atılıyor
Şap aşısı yapılmaya başlandı Güncel
Şap aşısı yapılmaya başlandı
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı