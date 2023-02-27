Başarı adına renkten renge giren kulüp: Kayserispor

Kayserispor Galatasaray’ın getirdiği UEFA Kupası ve Süper Kupa’nın ardından Intertoto Kupası’nı getirerek Türkiye sınırları içerisine üçüncü kez Avrupa’dan kupa getiren, 2008 yılında Türkiye Kupası’nı kaldırmayı başaran, iki kez gol kralı çıkarmış, bir dönem adından 5. Büyük diye bahsettiren tarihi zengin bir kulüp.

Ama takdir edersiniz ki Kayserispor’un tarihindeki en büyük olay bunlardan hiçbiri değil. Yani birazdan bahsedeceğim şey yaşanmasa yukarıda bahsettiğim olayların hiç yaşanmayacağı bir durum.

Hepinizin tahmin edeceği gibi 2004 sezonunda yaşanan o unutulmaz isim ve renk değişikliği.

Şöyle bir hafızamızı tazeleyecek olursak

Yıl 2004 aylardan Temmuz…

O dönem her yıl 1. Lig'e çıkmak için uğraşan Kayserispor bu amacına 2003-2004 sezonunda da ulaşamadı. Ancak Kayseri'nin bir başka takımı Kayseri Erciyesspor müthiş mücadele sonucu Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etti. Olay da bundan sonra başladı. Kayseri'nin adının Süper Lig'de anılması istenmiş olacak ki iki kulüp karşılıklı isim değişikliği konusunda anlaşmaya vardı. Önce 2. Lig'de mücadele veren Kayserispor Genel Kurul'a giderek isminin Kayseri Erciyesspor olması kararı aldı. Daha sonra Süper Lig'e çıkma hakkı elde eden Kayseri Erciyesspor Genel Kurul yaptı ve ismini Kayserispor olarak değiştirdi.

Yani şu an Kayserispor olarak bildiğimiz kulüp başarı için renkten renge geçmiş oldu.

Kayserispor’un tarihinden bahsetmişken kulüp tarihine damga vuran ardından Konyaspor ve Alanyaspor’un açıklamalarını peş peşe getirecek olan 26 Şubat gecesinden de bir ince bahsedelim değil mi?

10 kentte büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından başlayan ligde önce Şükrü Saraçoğlu’ndan daha sonra da Vodafone Park’tan "Hükümet istifa" sesleri yükseldi.

İktidar kanadından bu duruma ilk tepkiyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gösterirken, Kayserispor atik davranarak anında olaya müdahil oldu.

Kayserispor verdiği 'hızlı reaksiyonda' tribünlerden yükselen “hükümet istifa” seslerine “zillet” demekten de geri durmadı.

Kayserispor’un; Konyaspor, Alanyaspor ve Erzurumspor’u da peşinden sürükleyen açıklamasını noktasına virgülüne dokunmadan buraya yazalım:

“Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

26 Şubat gecesi yapılan açıklamayı da güzide kulübümüzün tarihinden bahsederken önemli bir olay olduğu için ek bilgi olarak vermek istedim.

Başlıkla bağlantı kurup kurmamak siz değerli okurlara kalmış…