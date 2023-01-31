Eşinin aldığı hediye göz kamaştırdı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, 2022 yılında evleneceğini duyurmuştu. Kameralardan uzak bir düğün yapan Anlı, ilk iş olarak soyadını sosyal medyadan değişmişti. Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren Anlı bu kez göz kamaştıran yüzüğü ile dikkat çekti. Görenler "Enişte paraya kıymış" yorumları yaptı.

MÜGE'YE EŞİNDEN İHTİŞAMLI HEDİYE

Haziran 2022 yılında Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla nikah masasına oturan Müge Anlı, hediyelere doyamadı.

DEĞERLİ YÜZÜK GÖZ KAMAŞTIRDI

Sürekli eşine çiçek ve hediyeler yollayan Yüzbaşıoğlu bu kız değerli bir yüzük aldı. Yüzüğü ile yayına gelen Müge Anlı, görenlerin ağzını açıkta bıraktı. Pahalı bir yüzük olduğu söylenen hediye herkesin beğenisini topladı.

Programına katılan bir hamile kadının göbeğini dokunan Anlı'nın yüzüğü de net olarak kameralara yansıdı.