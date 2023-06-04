Başbakan bisikletten düştü bilinci kapandı

Belçika Başbakanı'nın bisikletten düştüğü ve bir süre bilincinin kapandığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan Başbakan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Başbakan bisikletten düştü bilinci kapandı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun, evinin yakınında geçirdiği bisiklet kazası sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Başbakanlık Ofisi’nin yaptığı bilgilendirmeye göre, cumartesi günü akşamüstü oğluyla başkent Brüksel'e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki bir köyde bulunan evinin yakınlarında bisiklete binen De Croo'nun, kaza geçirerek bisikletten düştüğü aktarıldı.

Kafasını yere çarpan ve kısa bir süre bilincini kaybettiği bildirilen 47 yaşındaki De Croo, yakınlardaki Gent Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan testlerde Başbakan'ın durumunun iyi olduğu belirlendi. Hafif yaralanan De Croo, birkaç saat sonra hastaneden taburcu edildi.

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