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Başbakan konuşurken askerler alkışlamadı

Askerlerin, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği sırada Erdoğan’ı alkışlamaları kamuoyundan tepki toplamıştı. Enerji Uzmanı Necdet Pamir de bir video paylaşarak bu tartışmaları hatırlattı. videoda, askerler siyasi soruları yanıtlayan Başbakanın arkasından ayrılıyor.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 07:27
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Başbakan konuşurken askerler alkışlamadı

Başbakan konuşurken askerler alkışlamadı
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Odatv'nin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kapı kapı dolaşıp yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasını alkışladı.

Bu duruma CHP Genel Başkanı karşı bir açıklama yaparak tepki göstermişti. Askerlerin, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği sırada Erdoğan’ı alkışlamaları kamuoyundan da tepki toplamıştı. 

Enerji Uzmanı Necdet Pamir de bir video paylaşarak bu tartışmaları hatırlattı. 

Pamir, “Yorumsuz” diyerek geçen yıllarda Avustralya’da çekilmiş bir videoyu paylaşırken videoda, siyasi soruları yanıtlayan Başbakanın arkasındaki askerler bir süre sonra izin isteyerek politik soruların yanıtlandığı kareden çıkıyorlar.

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Nasıl anlatsam daha nasıl açıklasam
16.01.2023 08:25
Önce mağduru oynarlar sonra bu saf ve eğitimsiz halki inançları ile kandirirlar.Sonrada Mağdur ederler.En sonunda tüm toplum mağdur edilmiştir.Mecburdur şaksaklamaya isterse şakşaklamasın  
 
Gurbetçi
16.01.2023 08:21
Bizimkisi medyatik öveceksin seveceksin alkışlayacaksın tam bir diktatör profilli.  
 
1950
16.01.2023 08:02
Bırakın elinde silah bulunduran askerleri, devleti temsil eden devlet hazinesinden maaş alan devlet memurlarının bir Parti liderini alkışlaması, oranın devlet değil Parti devleti olduğunu gösterir  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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