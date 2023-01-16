Başbakan konuşurken askerler alkışlamadı

Odatv'nin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kapı kapı dolaşıp yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasını alkışladı.

Bu duruma CHP Genel Başkanı karşı bir açıklama yaparak tepki göstermişti. Askerlerin, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği sırada Erdoğan’ı alkışlamaları kamuoyundan da tepki toplamıştı.

Enerji Uzmanı Necdet Pamir de bir video paylaşarak bu tartışmaları hatırlattı.

Pamir, “Yorumsuz” diyerek geçen yıllarda Avustralya’da çekilmiş bir videoyu paylaşırken videoda, siyasi soruları yanıtlayan Başbakanın arkasındaki askerler bir süre sonra izin isteyerek politik soruların yanıtlandığı kareden çıkıyorlar.