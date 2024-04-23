Başbakan taciz mesajlarını ifşa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Başbakan taciz mesajlarını ifşa etti
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen ahlaksız ve hakaret içerikli mesajları ifşa etti.

“Demokrasi, diyalogla ve saygıyla yaşanır!” diyen Frederiksen, sosyal medyada giderek artan sert üslubun demokratik diyaloga zarar verdiğine ve bu durumun kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

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Frederiksen, farklı fikirlerin tartışılmasının, argümanların sunulmasının ve insanların birbirlerini dinlemesinin demokrasinin temel taşları olduğunu belirtti.

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Başbakan Frederiksen, “Bir lider olarak hoşgörülü olmak önemlidir, ancak kimse şiddet içeren sözlere ve yorumlara maruz kalmak zorunda değildir,” diyerek, sosyal medya platformlarında saygılı bir iletişim ortamının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Frederiksen’in bu çıkışı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu ve saygılı iletişimin önemine dair genel bir farkındalık yaratmayı amaçladı.

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