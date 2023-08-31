Başbakanın gazeteci sevgilisinden şok eden tecavüz yorumu

İtalya’da aşırı sağcı başbakan Giorgia Meloni'nin gazeteci sevgilisi Andrea Giambruno'nun ülkede toplu tecavüz vakaları tartışılırken yaptığı skandal yorum büyük tepki topladı.

Başbakan Meloni’nin gazeteci sevgilisi Giambruno'nun "kadınların çok fazla sarhoş olmayarak tecavüzden kaçınabileceklerini" öne sürmesi sonrası muhalefet partileri başbakana partnerinin yorumlarıyla arasına mesafe koyması çağrısında bulundu.

“SARHOŞ OLMAKTAN KAÇININ”

Andrea Giambruno, sağ eğilimli Rete 4 kanalındaki programında, Napoli yakınlarında ve Palermo'da yakın zamanda yaşanan toplu tecavüz vakalarının ardından, "Dans etmeye giderseniz sarhoş olmaya hakkınız var ... ama sarhoş olmaktan ve bilincinizi kaybetmekten kaçınırsanız, belki de başınızı belaya sokmaktan da kaçınırsınız, çünkü o zaman kurdu bulursunuz" dedi.

“TECAVÜZDEN KAÇINMAK İÇİN BİLİNCİNİZİ KAYBETMEYİN”

Meloni'den yedi yaşında bir kızı olan Giambruno, program sırasında sağcı Libero gazetesinin editörü Pietro Senaldi ile aynı fikirde olduğunu belirterek, "Tecavüzden kaçınmak istiyorsanız, her şeyden önce bilincinizi kaybetmeyin, aklınızı başınızda tutun.” dedi.

TECAVÜZCÜLERİ ‘KURT’ OLARAK TANIMLADILAR

Her iki isim de "kurt" olarak tanımladıkları tecavüzcüleri kınadıklarını ifade etti ancak yorumlar sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına neden oldu ve Giambruno'nun yorumlarıyla mağdurları suçladığına dikkat çekildi.

“KADINLARI SUÇLAMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPAMIYORLAR”

Merkez sol muhalefetteki Demokrat Parti (PD) senatörü ve kadın cinayetlerini araştırma komisyonu başkan yardımcısı Cecilia D'Elia "Kadınları suçlamaktan başka bir şey yapamıyorlar. 'Yalnız dışarı çıkmayın, karanlık yerlere gitmeyin, kışkırtıcı giyinmeyin'. Bütün bunlar artık kabul edilemez. Eğer bir genç kadın çok fazla içiyorsa, baş ağrısı bekleyebilir, tecavüz değil" dedi ve Meloni'yi partnerinin yorumlarıyla arasına mesafe koymaya çağırdı. Muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi Partisi (M5S) de yaptığı açıklamada Giambruno'nun sözlerinin "kabul edilemez ve utanç verici olduğunu" ve "erkek egemen ve gerici bir kültürü temsil ettiğini" söyledi.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Giambruno ise eleştiriler karşısında geri adım atmaktan kaçındı. "Yanlış bir şey söylemiş olsaydım özür dilerdim, ancak durum böyle değil ve bir politikacının bana ne söyleyeceğimi söylediği bir gün asla olmayacak" diyen Giambruno "Tecavüzün iğrenç bir eylem olduğunu söyledim. Gençlere sarhoş olmak ve uyuşturucu kullanmak için dışarı çıkmamalarını söyleme cüretini gösterdim. Onlara dikkatli olmalarını tavsiye ettim çünkü ne yazık ki kötü adamlar her zaman dışarıda. Hiçbir zaman erkeklerin sarhoş kadınlara tecavüz etme hakkına sahip olduğunu söylemedim" ifadelerini kullandı.