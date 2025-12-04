Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, EuroCup A Grubu 9. hafta maçında Litvanya ekibi Neptunas'ı konuk etti. Maça kötü başlayan İstanbul ekibi ilk yarıyı 52-36 geride kapadı. İkinci yarıda farkı düşürme çalışması sonuç vermeyen Bahçeşehir salondan 100-85 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Konuk takım ise dördüncü galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki bir sonraki maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibiyle sahasında karşı karşıya gelecek.