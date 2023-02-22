Abdullah Avcı'dan Basel maçı öncesi flaş açıklamalar. Hamsik hakkında konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



"KALBİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Ülkede yaşananları biliyoruz. İlk depremlerin yaraları sarılırken, yaşanan yeni depremler hepimizi kahretti. Kalbimiz deprem bölgesinde. Bu tür durumlarda konsantre olmak çok zor. Nerede olursak olalım, ne iş yapıyorsak yapalım hepimizin görevi o yaraları sarmaktır." dedi.



"UMALIM BU ŞEKİLDE DEVAM EDER"

Ezeli rakiplerin de Trabzonspor'u desteklemesiyle ilgili konuşan Avcı, "İlk maçta bütün takımların, bütün taraftarların, milli maç gibi bize destek vermeleri bizim ve ülke adına son derece önemliydi. Umarım bu şekilde devam eder." şeklinde konuştu.

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Kazanmak istediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Geçen hafta bir maç oynadık. İlk devresi bitti. Küçük de olsa avantajımız var. Daha farklı kazanabilirdik. Genç ve dinamik bir rakibimiz var. 20 senedir Avrupa'da oynayan bir takım. Savunma anlamında güçlü bir rakip. Oyunun başlangıcı son derece önemli. Rakibi oyuna sokmadan, konsantrasyonumuz kaybetmeden alacağımız sonuç hem ülke hem de bizim adımıza iyi olacak." diye konuştu.



"BİRAZ DUYGUSALLIK DA VARDI"

1-0 kazandıkları maçı değerlendiren Avcı, "Oyunun başında biraz duygusallık da vardı. Bir 10 dakika oyuna geç girmiştik. Sonrasında yapılan hamlelerle birlikte oyunu domine ettik. Çok fazla bir değişiklik yapmayacağız. Aynı formasyon üzerinden yeri geldiğinde baskı yapan, yeri geldiğinde fırsatları kovalayan bir takım olacak. Ekip ve cami olarak birçok istatistik gerçekleştirdik. Umarım yarın da kazanarak son 16'ya kalabiliriz." dedi.



"İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

Marek Hamsik ile ilgili de konuşan Abdullah Avcı, "Marek Hamsik bir dünya yıldızı. Trabzonspor'un en önemli oyuncusu. Çok önemli bir karakter. Şu an itibariyle 3 ay daha buranın futbolcusu. İnsan çok sevdiği bir şeyden kolay kolay vazgeçmez. Marek'le ilişkimiz devam edecek." açıklamasını yaptı.



"DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Abdullah Avcı ayrıca, "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Basel içerde, daha aktif ve agresif bir takım olacak. Bunlara doğru cevap verebilirsek zayıf noktalarını da değerlendirmiş olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.