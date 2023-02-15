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Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar

Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel, Trabzonspor maçı öncesi aldıkları kararı açıkladı

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 20:41
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Basel Trabzonspor maçında sevinmeyecek

Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel'in sportif direktörü Heiko Vogel, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantılarda bunu oyuncularıma söyleyeceğim." dedi.

İsviçre ekibinin başında sahaya çıkacak Vogel, 4 saatlik uçuşun ardından otele geldiklerini belirterek, "Yarınki maçın burada tamamen bu olaylardan ötürü önemsiz olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

Trabzonspor'un "gol ya da başka olayda sevinç yapılmaması" yönündeki kararına ilişkin ise Vogel, "Buradan Trabzonspor'un aldığı bu karara saygı duyuyoruz. Kesinlikle biz de buna katılacağız. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantıda oyuncularıma söyleyeceğim. Biz de Trabzonspor'un bu kararına katılacağız." ifadelerini kullandı.

Vogel, Trabzonspor'un oyuncularının "Oynamak zorunda olduğumuz bir müsabaka olduğumuz için oynayacağız" şeklindeki ifadelerini, "siz kendi takımınıza nasıl yansıttınız' şeklindeki soruya da "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Bu yüzden ekstra bir motivasyonumuz yok." şeklinde yanıt verdi.

Basel'in savunma oyuncusu Kasım Adams ise "Kesinlikle burada Trabzonspor'un hocasının da ifade ettiği gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maça geldiğimizin farkındayız. Biz de yarın bu anlamda burada sadece futbol oynayıp tekrar evimize döneceğiz" dedi.

Adams, İsviçreli oyuncuların da üzgün görülmesine ilişkin ise "Öncelikle takım arkadaşlarım da ben de aynı düşünceye sahibiz. Buraya geldik zor bir zamanda maç oynayacağız. Tek amacımız bu maçı oynayıp tekrar evimize dönmek olacak. Herhangi farklı bir motivasyon durumumuz yok." diye konuştu.

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