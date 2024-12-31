Basel'de Eurovision krizi

Zürih ve Cenevre'nin ardından İsviçre'nin en büyük şehri olan Basel, 2025 yılında düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu dev organizasyon, şimdiden şehirdeki otel ve konaklama sektörünü hareketlendirdi. Ancak artan talep, otel fiyatlarının normalin çok üzerine çıkmasına neden oldu. Bununla birlikte, pek çok yerli sakin de evlerini kısa süreli kiralama yoluna gidiyor.

OTEL FİYATLARI REKOR KIRIYOR

Basel'deki oteller, Eurovision haftasında fiyatlarını katladı. Bir otel zinciri olan Visionapartments, yarışma süresince standart bir stüdyo odasının altı gece için yaklaşık 4463 euro olduğunu açıkladı. Aynı oda, yarışmadan sonraki hafta yaklaşık 1321 euro, bir hafta daha sonra ise yalnızca yaklaşık 692 euro kiralanabiliyor.

YEREL HALKIN KAZANÇ ARAYIŞI

Yüksek otel fiyatları nedeniyle birçok kişi, Airbnb gibi platformlarda evlerini veya odalarını kiraya vermeye yöneldi. Basel'de yaşayan Noëmi, yarışma sırasında evini kiraya vermeyi planlıyor. Noëmi, "Kimseyi zor durumda bırakmak istemiyorum. Daha uygun fiyatlarla konaklamak isteyenler için fırsat sunuyorum," dedi.

KANUNİ SINIRLAR VE RİSKLER

Ancak bu tür kiralamalar için belirli yasal düzenlemeler var. İsviçre yasalarına göre, bir ev sahibinin kiraya vereceği fiyat, kendi kirasını %20’den fazla aşmamalı. Bu kurala uymayanlar, kontrat feshi gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. UMS AG gibi uzman şirketler, yasal prosedürlerin ihlal edilmemesi için destek sunuyor.

TALEP VE GELECEĞE ETKİLERİ

Basel Hotellerie Suisse Başkanı Franz-Xaver Leonhardt, otel işletmelerini aşırı fiyat artışlarından kaçınmaya çağırdı. Leonhardt, "Kısa vadeli kazançlar, Basel'in uzun vadeli turizm cazibesine zarar verebilir," ifadelerini kullandı.