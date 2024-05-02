Başı kalabalık olmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başı kalabalık olmak deyimi ne anlama geliyor?
Başı kalabalık olmak deyimi ne anlama gelir? Başı kalabalık olmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başı kalabalık olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin bir iş sebebiyle yanında çok fazla kişinin olması anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Kişinin başında çok fazla sorumluluk olması, kalabalık bir kitleyle uğraşması, iş üzerinde çok yoğun olarak çalışması ve düşünmesi ile başka işlerle uğraşmaya zaman bulamaması anlamlarında kullanılan bir deyimdir.

BAŞI KALABALIK OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Başı o kadar kalabalıktı ki ayaküstü 2 kelime anca konuşabildik."

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