Başıboş köpekler kavga etti vatandaşlar ayırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başıboş köpekler kavga etti vatandaşlar ayırdı

Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar tekmelerle ayırırken, saldırgan köpeklerin boğuştuğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Şanlıurfa kuduz köpek olayı, köpek ölümleri, barınak sorunu gibi olaylarla gündemden düşmüyor. Bu kez ise sürü halinde gezen köpekler, sokak ortasında kavgaya tutuştu.

Şehirde kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk K.'ya (16) ve Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da Mustafa Ş.'ye saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilirken, mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.

KÖEPKLER KORKU VE PANİĞE SEBEP OLUYOR

İki mahallede karantina uygulaması sürerken, şehrin hemen hemen her noktasında gezen sürü halindeki köpekler ise korku ve paniğe neden oluyor.

TEKMELERLE AYIRABİLDİLER

Şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarında sürü halinde gezen köpekler, bir anda birbirlerine saldırırken, trafiği aksattı. Vatandaşlar, köpekleri tekmelerle ayırdı.

Köpeklerin boğuştuğu korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

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