Başıboş köpeklerden kaçarken dehşeti yaşadı: Ailesini bile hatırlamadı

Antalya’da Turizm Caddesinde öğretmenlerinden izin alarak staj başvurusu yapmak isteği otele doğru yola çıkan Hamitcan Haber, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmaya başlayan Haber’e, refüjü aşıp yola çıktığı esnada araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola doğru savrulan 15 yaşındaki genç, yüzünden yaralandı.

Haber, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede burnundaki kesi nedeniyle ameliyat edildi. Haber’e yüzündeki yaralar için de ayrıca tedavi uygulandı.

Çocuk, 1 gün hastanede tedavi altında kaldıktan sonra ise taburcu edildi.

AİLEMİ BİLE HATIRLAMADIM

Yaşadıklarını anlatan Hamitcan Haber, köpeklerin kendisine saldırdığını ve kaçmaya başladığını belirterek, “Sadece bana köpeklerin saldırdığını hatırlıyorum, sonrasını hiç hatırlamıyorum. Beynimde sarsılma olmuş. 15 dakika baygın kalmışım. Kalktığımda kanlar içerisindeydim. Ailemi bile hatırlayamıyordum. Benim başıma geldi, bir başkasının başına gelmemesin istiyorum” dedi.

Öte yandan gencin köpeklerden kaçtığı anlar ve aracın çarpması çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde koşarak refüjden yola çıkan çocuğa otomobilin çarptığı ve yola savrulduğu anları yer aldı.