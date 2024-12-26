Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuğun yüzünde ve vücudunda derin yaralar görüldü.

Adıyaman Besni'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan küçük çocuk ağır yaralandı.

Olay, Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

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Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtarıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. (9) acil ameliyata alındı.

Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Köy sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

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