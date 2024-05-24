Başıboş tekne Kaş körfezine girdi. Kaptanın denize düştüğü sanılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
Başıboş tekne Kaş körfezine girdi. Kaptanın denize düştüğü sanılıyor

Antalya’da içinde sürücüsü olmayan başıboş bir tekne sahile vurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesindeki körfezde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre çevredeki tekne sahipleri tarafından başıboş bir teknenin denizde sürüklendiği fark edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kaş Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk inceleme sonucunda, tekne içinde kimsenin olmadığı belirlendi.

Teknenin nereden sürüklendiği henüz belirlenemezken, sürücüsünün Kaş açıklarında denize düştüğü değerlendiriliyor.

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"SON GÜNÜMDE ALDIĞIM EN ACI HABER"

Profesyonel sanayi dalgıcı Fatih Aksu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başıboş bir tekne bugün Antalya Kaş körfezine girmiş, kaptanını denize düştüğü sanılıyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü yelkenci Fatih Aksu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzücü. 5 yıl kendini tekneye bağlayarak okyanusları geçip bir çok badire atlatmış ve deniz yolculuğunu sonlandırmak üzere biri olarak son günümde aldığım en acı haber. Başı boş bir tekne bugün Antalya Kaş körfezine girmiş, kaptanını denize düştüğü sanılıyor. Dilerim hayattadır ve kurtarılır. Çok üzüldüm çok.”

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