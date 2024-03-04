'Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi' dedi gözaltına alındı

Zonguldak'taki olay Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, K.D. marketten satın aldığı ürünün kasa fiyatının farklı olduğunu söyledi. Aynıca bir arkadaşına satın aldırdığı sigarayı başka bir sigara ile değiştirtmek istedi.

Markette kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile aralarında tartışma başlayınca K.D. arasında tartışma çıktı. K.D durumu Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtilen oğlu O.D.’ye haber verdi.

Durumun polise bildirilmesinin ardından emniyet güçleri de markete gitti. Taraflar ile görüşen ekipler şikayetçi olup olmadıklarını sordu.

Ancak araya giren O.D. polis ekiplerine “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm” dedi. İddiaya göre tartışma sürerken bu kez de Ö.B.’yi kast ederek “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırmaya başladı.

O.D., polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine devredilen soruşturmayla işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen O.D., Ö.B.’den özür dileyerek şeker hastası olduğunu bir anlık sinirle yaptıkları için pişman olduğunu söyledi. Ö.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi. Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.