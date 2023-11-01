Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti

Yunanistan'da basın mensupları, Gazeteciler Sosyal Güvenlik Hizmetleri Birliğinin (EDOEAP) genel kurul toplantısına katılım sağlamak için iş bıraktı.

KAYNAK: AA
Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti

Yunanistan'da basın çalışanları birlikleri, Gazeteciler Sosyal Güvenlik Hizmetleri Birliğinin (EDOEAP) bugün düzenleyeceği genel kurul toplantısına katılım için 4 saatlik iş bırakma eylemi ilan etti.

HABER AKIŞI DURDU

İş bırakma eylemi kapsamında Yunan Devlet Ajansı AMNA ve Yunan Devlet Televizyonu ERT de dahil olmak üzere yazılı ve görsel basın kuruluşları haber akışına yerel saatle 11.30'dan 15.30'a kadar ara verdi.

Televizyonlarda, eski programların tekrarı verilirken, web siteleri ise haberlerine yenilerini eklemedi.

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