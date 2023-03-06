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Basın Ekspres'te lüks otomobil yandı

Basın Ekspres yolunda seyir halinde olan lüks otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yandı. Sürücü son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:04
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Basın Ekspres yolunda lüks otomobil yangını

Basın Ekspres'te lüks otomobil yandı
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İHA

Yangın, sabah saatlerinde Basın Ekspres yolu Başakşehir bağlantı noktasında çıktı.

Özgür Serfidan yönetiminde olan lüks araç, yolun bağlantı noktasına geldiği esnada bilinmeyen bir şekilde motor kısmından alev aldı. Alev alan araçta bulunan sürücü kendini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol ve çevresinde güvenlik önlemini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

"BİR ANDA ARAÇTAN KOKU GELMEYE BAŞLADI"

Olay yaşandığı esnada araç sürücüsü olan patronu ile telefonda konuştuğunu belirten Erol Çelik, “Aracımız seyir halindeyken patronum beni aradı koku geldiğini söyledi. O esnada telefon açıktı ben yaşanan her şeyi duydum herhangi bir yaralanma veya can kaybı yok. Yangın tüpleri ile müdahale edilmeye çalışılmış ama bir şey olmamış ben de telefonda duyuyorum sesleri araba yanıyor falan diye bağırıyorlar” ifadelerin kullandı.

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