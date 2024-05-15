Basın İlan Kurumu Analitik yazılımı tescillendi

Kurumun açıklamasına göre, BİK Analitik için TS ISO/IEC 25051 standardı belgesinin alınması amacıyla 23 Kasım 2023’te Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) başvuruldu.

Açıklamada, başvuru sonrasında üst yönetim ve ilgili departmanların uyum ve denetim süreçlerini tamamladığı, 20 Şubat’ta TSE’ye fonksiyonel test senaryolarının gönderildiği ve başarılı sonuçlar alındığı belirtildi. 26 Nisan 2024’te TSE uzmanlarının BİK Genel Müdürlüğünde gerçekleştirdiği denetim sonucunda olumlu bulgular elde edildi ve sonuçlar TSE komitesine sunuldu. 13 Mayıs 2024’te yapılan komite toplantısında BİK Analitik’in TS ISO/IEC 25051 standardı belgesini almaya hak kazandığı ve 15 Mayıs 2024’te TSE’nin web sitesindeki Belgeli Firmalar Sorgulama bölümünde yer aldığı kaydedildi. Daha önce BİK Analitik yazılımı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın görüşlerine de yer verilen açıklamada, Erkılınç, kurumun başından beri kararlı ve bilinçli bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Erkılınç, BİK Analitik’in, internet haber sitelerinin resmi ilan yayımlama işlevi kadar önemli olduğunu, adil dağıtım ve mesleki niteliklerin ölçümlemesinde kilit rol oynadığını belirtti.

Yazılımın değerini, yerli ve milli oluşu ile kuruma özgü, göreve yönelik ölçümlemeler yapabilmesinden aldığını vurgulayan, Erkılınç, BİK Analitik’in, sahada iyi iş çıkaran internet haber sitelerini ayırt ederken en büyük güvence olacağını ve bu sitelerin harekete geçmelerini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Ayrıca, BİK Analitik markasını güvence altına aldıklarını, donanım ve ölçümleme prensiplerine dair kalite belgesini elde ettiklerini ve şimdi uluslararası geçerliliği olan bir rapor almak için son aşamada olduklarını ifade edildi.

Erkılınç, belgelerin ve raporların alınmasının amacının ikna etmek değil, paydaşların rızasını kazanmak olduğunu belirtmiş ve belgenin kurumlarına ve sektöre hayırlar getirmesini temenni etti.