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Basın İlan Kurumu Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikler öngören yeni yönetmeliği değerlendirmek üzere 13 Ocak Cuma günü İstanbul'da olağanüstü toplanacak.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:11
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Basın İlan Kurumu Genel Kurulu yeni yönetmeliği değerlendirmek üzere olağanüstü toplanacak

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerinin 1 Nisan 2023'ten itibaren resmi ilan ve reklam yayımlamasını öngören yönetmeliği görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı mecralar arasına internet haber sitelerinin dahil edilmesini öngören kanun değişikliği teklifi hazırlıklarına başlandığı Eylül 2021’den itibaren yönetmelik taslağı üzerinde çalışan BİK, teklifin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gazeteler, internet haber siteleri, meslek örgütleri, akademisyenler, bilişim ve yazılım uzmanları gibi birçok farklı kesimle görüşme yaptı.

Yaklaşık 1600 gazete ve bağlı internet sitesi temsilcisini dinleyen BİK, 25'i İstanbul'da olmak üzere sadece dijitalde yayın yapan 200'e yakın internet haber sitesiyle toplantı gerçekleştirdi.

Gazete ve internet haber sitelerinin yanı sıra dağıtılan anket formu ile toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almaya gayret gösteren BİK, Hürriyet, Sabah, Sözcü, Milliyet, Türkiye, Yeni Şafak, Takvim ve Posta gazetelerinin dijital yayın platformlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda internet haber sitesini ziyaret etti.

Dijital ölçümleme yapan firmalar, reklam ajansları, medya planlama ve yazılım şirketleri gibi sektörün önemli aktörlerinin tecrübeleri yönetmeliğe aktarıldı.

Yönetmelik taslağı Genel Kurul üyelerine sunulmadan önce, İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Erciyes, Anadolu, Maltepe, Bilgi, Üsküdar ve Hacı Bayram Veli üniversitelerinden hukuk ve iletişim alanında 20'ye yakın akademisyenin görüşleri alındı.

Olağanüstü toplanacak Genel Kurul'da ayrıca Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği ile Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik'in bazı maddelerinin tadilini öngören Yönetim Kurulu teklifi görüşülecek.

BİK Genel Kurulu, internet haber sitelerini kapsayacak şekilde genişletilen Resmi İlan Fiyat Tarifesi'ni de karara bağlayacak.

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