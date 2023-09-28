Basın Kartı kullananlar dikkat. Resmi karar çıktı 81 ilde geçerli olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gazetecilere verilen basın kartları, artık bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere yapılacak her türlü iş ve işlemlerde geçerli bir kimlik belgesi olarak kullanılabilecek.

Basın Kartı kullananlar dikkat. Resmi karar çıktı 81 ilde geçerli olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, son zamanlarda İzmir’deki basın yayın kuruluşu temsilcileri ve basın kartı sahibi vatandaşlarla görüşmeler yapıldığı, görüşmelerde, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli bankalarda yapılan iş/işlemler esnasında, basın kartının ibraz edilmesine rağmen resmi kimlik belgesi olarak kabul edilmediği, bunun üzerine çeşitli mağduriyetler yaşanması üzerine harekete geçildiği aktarıldı.

Yazıda, basın kartına sahip gazetecilerin her türlü işlemde basın kartının geçerli bir kimlik olarak kullanılması gerektiği belirtildi. Bu sayede, basın kartına sahip vatandaşların yaşadığı sıkıntılar ortadan kaldırılmak ve işlemleri kolaylaştırmak hedeflendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, basın kartına sahip vatandaşların haklarını savunmak ve basın özgürlüğünü güçlendirmek için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

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