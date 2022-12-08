Basın toplantısında kıyameti kopartan olay. Brezilyalı yıldız dondu kaldı

Brezilya Milli Takımı’nın genç yıldızlarından Vinicius Junior'un, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan ile oynanacak mücadele öncesinde düzenlediği basın toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Brezilyalı yıldızın konuştuğu sırada bir kedi toplantı odasına girerek Vinicius’un masaya çıktı.

Kedinin yanına geldiğini gören Brezilyalı yıldız gülerek karşılık verdi. Bu sırada Vinicius’un tercümanı ise masa üzerinde oturan kediyi alarak masadan aşağıya attı.

Dengesiz bir şekilde yere düşen kedi daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Tercümanın bu hareketini gören Vinicius kısa bir şok yaşayarak sessiz kaldı. Tercümanın, kediyi yavaş bir şekilde yere bıraktığını ifade etmesinin ardından Brezilyalı yıldız konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

O anlar sosyal medyada birçok kişi tarafından tepki çekti.