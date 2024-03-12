Başına 5 milyon dolar ödül konulmuştu. Bilinmeyen bir sebepten öldü

Kaynak: Independent Türkçe
Başına 5 milyon dolar ödül konulmuştu. Bilinmeyen bir sebepten öldü
Yemen El-Kaidesi’nin lideri Halid Batarfi’nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yemen El-Kaidesi’nin lideri olan Halid Batarfi’nin öldüğü açıklandı. El-Kaide bayrağından yapılmış bir kefene sarıldığı görüntüleri paylaşılan 40 yaşlarındaki Batarfi’nin ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

Yemen El-Kaidesi, Usama bin Ladin’in ölümünün ardından örgütün en tehlikeli kolu olarak görülüyor. Bu sebeple, ABD yönetimi Batarfi’nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu. Söz konusu örgütün paylaştığı videoda bazı militanların, "Allah, onun uğruna cihat ederken ve mükafatını ararken ruhunu aldı" ifadelerini kullandığı görüldü.

Örgütün yaptığı açıklamada ise, Atıf Evlaki'nin yeni lider olduğu ifade edildi. Daha önce ABD ve müttefiklerine saldırı çağrısında bulunan Evlaki'nin başına da 6 milyon dolar ödül konmuştu.

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BİRÇOK EYLEMİ MEVCUT

Yemen El Kaidesi, 2009 yılında ABD'de bir yolcu uçağına bomba koyma girişiminin ardından Washington tarafından örgütün en tehlikeli kolu ilan edilmişti. Ayrıca örgüt, 2015 yılında, Paris'teki Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırıyı da üstlenmişti.

Riyad'da doğan Batarfi, 1999'da Afganistan'a giderek burada Taliban'la birlikte ABD güçlerine karşı savaşmış, 2010'da ise Yemen El Kaidesi'ne katılmış ve 2020 yılında örgütün lideri konumuna yükselmişti.

2020'de Batarfi'nin yakalandığı hakkında haberler gündeme gelmiş fakat saha sonraları bu haberlerin gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı. Batarfi, 2021 yılında yaşanan ABD'deki Kongre baskının ardından, "Yaşananlar buzdağının sadece görünen kısmı" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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