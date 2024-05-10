Başına çorap örmek deyimi ne anlama geliyor?

Başına çorap örmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; bir kimsenin haberi olmadan o kişiyi kötü bir duruma sokmaktır. Aynı zamanda kişiye gizlice planlar yapmak anlamına da gelir.

Başına çorap örmek deyimi bir kişinin haberi olmadan gizlice o kişinin başına bela açmaktır. Günlük hayatta oldukça tercih edilir.

BAŞINA ÇORAP ÖRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASIL?

“Sürekli bir adama yardım ettiğini söylüyordu meğer başına çorap örmüşler.”

“Birine çok sevmek tehlikelidir insanın başına çorap örer.”