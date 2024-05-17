Başından geçmek deyimi ne anlama geliyor?

Başından geçmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin bazı olay ya da olayları daha önceden yaşamış olması durumunu tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Birinin yaşadığı durumu anlatırken "onu aştım, onu başardım, onu başaramadım, öyle bir şey yaşadım" anlamında kullandığı bir deyimdir.

Kişinin deneyimli olduğu konularda hakkında konuşması durumunu tanımlar.

BAŞINDAN GEÇMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bizimde başımızdan bir ameliyat geçti, sizi en iyi biz anlarız."

"Benim de başımdan bir evlilik geçti"