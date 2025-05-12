Başından kaynar sular döküldü! Kapora aldığı aracın üzerine araç çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay’da park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin üzerine hafif ticari araç çıktı. Yaralanmanın yaşanmadığı kazada Tofaş sürücüsünün aracını satmak üzere kapora aldığı öğrenildi.


Kaza, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka 31 NEE 23 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 80 AGN 312 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı.

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Kazada araçlarda hasar oluşurken yaralanma yaşanmadı. Tofaş sürücüsü aracını satmak için kaparo aldığını ifade ederek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi.

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Tofaş'ın üzerine çıkan araç, vatandaşlar tarafından indirildi. Araçların çekiciyle otoparka çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

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