Başını şişirmek deyimi ne anlama geliyor?

Başını şişirmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin kendini aşırı derecede beğenip büyüklenmesi anlamına gelmektedir.

Bir başka deyişle, kişinin kibirli veya kendini beğenmiş bir tutum sergilemesi ve kendi önemini abartması durumlarını ifade eder.

Bu deyim, birinin kendini aşırı övüp başkalarını küçümseyerek egosunu tatmin etmeye çalışması durumunda da kullanılabilir.

Ayrıca bir başka tabirle başını şişirmek, kişinin karşısındakinin çok konuşması ya da gürültü yapması sonucu baş ağrıtması anlamında da kullanılır.

BAŞINI ŞİŞİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Vır vır vır konuşarak başımı şişirdin, sus artık."