Başiskele’de engelsiz sanat

Başiskele Belediyesi, Başiskele Kent Konseyi ve +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde hizmet veren Genc-i Âlâ Erişilebilir Kafe'de gerçekleştirilen program renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarla başlayan etkinlikte Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, özel bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, engelleri hep birlikte aşmak için durmaksızın çalışacaklarını söyledi. Başkan Özlü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne istinaden özel bireylerimizle bir araya gelerek, onların mutluluklarına ortak olmak çok güzel ve anlamlı bir duygu. Özel kardeşlerimize sunduğumuz her hizmet, insana olan saygımızın, toplumsal dayanışmamızın ve merhametimizin bir yansımasıdır. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, engelleri birlikte aşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından özel bireylere yönelik el becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenlendi. Özel bireyler, mental gelişimlerine yardımcı olacak, iletişim becerilerini, paylaşma ve dayanışmayı artıracak atölyelerde hem eğlendiler hem de birçok şey öğrendi.