Başiskele’de orman yangını paniği

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Camidüzü Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler seferber oldu

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan müdahale

Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale ediliyor.