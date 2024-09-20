'Başka partiden aday olacak' iddiasına Mansur Yavaş'tan yanıt 'Zamanı geldiğinde oturulur konuşulur'

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'Başka partiden aday olacak' iddiasına Mansur Yavaş'tan yanıt 'Zamanı geldiğinde oturulur konuşulur'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında ortaya atılan 'Mansur Yavaş istifa edecek', 'Mansur Yavaş başka partiden aday olacak' iddialarına yanıt verdi..

Miliyet yazarı Zafer Şahin'in köşesinde Mansur Yavaş'ın CHP ile köprüleri attığını iddia etmesi politika gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların arkasını ise Sözcü yazarı Aytunç Erkin getirmişti. Aytunç Erkin, köşesinde Mansur Yavaş'ın yakınlarının kendisine istifa etmemesi yönünde telkinler verdiğini belirtmişti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki iddialara ilişkin Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Mansur Yavaş, açıklamasında "Son günlerde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.

Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım." dedi.

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