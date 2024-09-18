Bu kez yandaş değil candaş yazdı! Yavaş’ın ne zaman yolunu ayıracağı ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sitem etmişti. Milliyet yazarı Zafer Şahin ise, bu gelişmeleri yorumlayarak Yavaş'ın CHP ile köprüleri attığına dair Ankara’da kulislerde konuşulanları yazmıştı.

'BARİ SİZ YAPMAYIN'

Bu iddiaların medyada yer alması sonrası başlayan tartışmalara sosyal medya hesabından yanıtlayan Yavaş, Yeniçağ’da da manşetten verilen "Ankara kulisleri kaynıyor, CHP’den ses yok! Mansur Yavaş kafasına koydu yıl sonunda…" haberi için “Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar. Siz bari yapmayın" dedi.

“CHP, EKREM DERSE…”

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin de bugünkü yazısında 'CHP'den istifa edeceği' yönündeki iddiaları sorduğu Yavaş'a yakın isimlerin şu açıklamayı yaptığını duyurdu:

"'Bir anlamı yok. İstifa ettin, bağımsız ne yapacaksın. Matematik az çok bilir Mansur Bey. Üçle beşle hareket etmez. Orada 30 dururken olmaz ki. Böyle bir konunun gündeme gelmesi bile şaşırtıcı. Ortada erken seçim kararı yok ama bu konu hep gündemde. Erken seçim kararı alınır, CHP, Yavaş'ın değil de Ekrem Bey'in ismini söyler o zaman bir yol ayrımı olur."