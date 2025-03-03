‘Başka Vatan Yok’ belgeseli Oscar ödülüne layık görüldü!

İsrailli ve Filistinli film yapımcılarının iş birliğiyle çekilen, İsrail Ordusu'nun yıkımına karşı Filistinli aktivistlerin verdiği mücadeleyi anlatan "Başka Vatan Yok" belgeseli, en iyi belgesel Oscar ödülüne layık görüldü. Belgesel, aktivist Basel Adra'nın, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki kasabasını askeri eğitim alanı olarak kullanmak için yıkmasını belgelemek istemesini konu alıyor. İsrail tarafından tutuklanma riski ile karşı karşıya olan Adra, Yahudi bir İsrailli gazeteciyle arkadaş oluyor ve Yahudi gazeteci, Adra'nın hikayesini duyurmasına yardımcı oluyor.

İsrailli gazeteci ve film yapımcısı Yuval Abraham, "Bu filmi Filistinliler ve İsrailliler olarak birlikte yaptık çünkü birlikte sesimiz daha güçlü" dedi. Abraham ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada, İsrail hükümetini "Gazze'deki korkunç yıkım" nedeniyle eleştirirken, Hamas'a tüm İsrailli esirleri serbest bırakma çağrısında bulundu.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, "Başka Vatan Yok" belgeselinin Oscar kazanmasını "sinema dünyası için üzücü bir an" olarak nitelendirdi.