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Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama

Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından başkan adayı olan Ertuğrul Doğan, kongre öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:59
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Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama geldi

Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
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Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, yayınlanan haberler hakkında konuştu.

Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, kongre öncesi yaptığı açıklamada,"Kulübümüzün gerçekleştireceği kongre sürecinde Başkanım Sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda problem olduğu yönünde bazı haberler yayınlanmaktadır.

Öncelikle bu haberleri üzüntü ile okuduğumu belirtmek isterim. Yaklaşık 5 yıldır beraber görev yapmaktan büyük onur duyduğum, gayet uyumlu çalıştığım, kendisinden çok şeyler öğrendiğim Başkanım Sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Adaylığımı açıkladığım gün nerede isem yine aynı yerdeyim. Sayın Ağaoğlu ‘Şampiyon Başkanımdır.’ 

Sayın Ağaoğlu ile dün olduğu gibi bugün de, yarınlarda da ağabey-kardeş ilişkimizi sürdüreceğim, tecrübelerinden faydalanmaya da devam edeceğim. Bu çizgimi asla ve asla bozmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Camiamızdan, birliğimize zarar vermeye yönelik bu tür gerçek dışı haberlerle itibar göstermemelerini özellikle rica ediyorum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

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