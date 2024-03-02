Başkan adayı projelerini uçarak anlattı

Atakum Belediye Başkan Adayı Tugay Başsan, projelerini anlatmak için ilginç bir yola başvurdu. Paraşüt ile havalanan Başsan, çektiği video ile projelerini anlattı.

Başsan’a emekli Jandarma Astsubay Kaan Dere, paraşütte eşlik etti.

Diğer adayların hayal ettikleri ile kendi hayal ettikleri arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade eden Tugay Başsan, “Hayal ettiğimiz Atakum ile diğer partilerin vaat ettiği Atakum arasında yerden göğe kadar fark var.

Öğrencilere ücretsiz ulaşım ve yemek hizmetinin verildiği bir Atakum, Festivaller Haftası'na ev sahipliği yapacak bir Atakum, yeni evlenen çiftlere ücretsiz belediye tesisleri sunacak bir Atakum, köylü ve çiftçiye ücretsiz tohum desteği verecek bir Atakum ve köylerde üretilen doğal organik ürünlerin halkla buluşacağı Organik pazarın olduğu bir Atakum” dedi.