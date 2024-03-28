Başkan adayı seçime 3 gün kala AKP'ye katıldı. CHP'ye büyük şok

31 Mart' yerel seçimlerine az bir süre kala partiler son seçim çalışmalarını tamamlamaya hazırlanırken Bitlis’te şok bir gelişme yaşandı.

Yerel seçimlere 3 gün kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldığını duyurdu.

Soyugüzel AKP İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından çekildiğini ve CHP’den istifa ettiğini dile getirdi.

"ERDOĞAN'IN EMRİNDE OLACAĞIZ"

Soyugüzel, bugün düzenleyeceği mitingin saatinin bilgisi dışında değiştirildiğini söyleyerek, "Bu memleket hepimizin. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan AKP Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay'ı desteklemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız” ifadelerini kullandı.

AKP ile omuz omuza pazar günü yapılacak seçimi kazanacaklarını belirten Soyugüzel,“Her zaman devletimizin milletimizin yanında yer alacağız. Güçlüyüz, kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı şekilde çalışacağız. Yolumuz, bahtımız açık olsun" ifadelerini kullandı.

AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Selim Soyugüzel’e verdiği destek için teşekkür etti.

Soyugüzel, Bitlis'te dönen kirli oyunları, kapalı kapılar arasında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkesin gördüğünü söyleyerek, “CHP'nin miting saati DEM Parti'ye verildi. Kapalı kapılar arasında maddi pazarlıklar yapılarak bu verildi" iddia etti. Konuşmaların ardından Köstekçi, Soyugüzel'e AKP rozetini taktı.

“MİTİNG SAATİMİZ KİRLİ BİR OYUNLA DEM PARTİ’YE PARA KARŞILIĞINDA SATILMIŞTIR”

Soyugüzel, dün CHP Bitlis İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada istifa etmesinin nedenini şu sözlerle açıkladı,

"İlçe Seçim Kurulunda yapılan kurayla 28 Mart'ta 13.00-15.00 saatleri arasında belirlenen miting saatlerimiz ne yazık ki kirli bir oyunla kapalı kapılar ardında pazarlık konusu olup CHP tarafından para karşılığında DEM Parti'ye satılmıştır."