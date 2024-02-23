Başkan adayından eş bulmasını istedi

31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimlere kısa süre kala belediye başkan adayları da sokağa inerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Adayla vaatlerini sıralarken, vatandaş taleplerini iletiyor. Ancak Ordu’da bir vatandaş İYİ Parti adayından öyle bir istekte bulundu ki izleyen herkes tebessüm etti.

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz'ın yanına gelen yaşlı bir vatandaş, 5 senedir bekar olduğunu söyleyerek kendisine eş bulmasını istedi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Yılmaz, "Ben nereden bulayım sana karıyı. Benim işim değil o ya." yanıtını verdi.

‘BENİM İŞİM DEĞİL O’

Yılmaz'ın kulağına eğilen vatandaş, "5 senedir bekarım. Bana uygun bir eş bul" dedi. Vatandaşın talebi karşısında çok şaşıran Yılmaz gülerek, "Ben nereden bulayım sana karıyı. Benim işim değil o ya" yanıtını verdi.

Vatandaşın Enver Yılmaz’dan bu ilginç isteği izleyenlere tebessüm ettirirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.