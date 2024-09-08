Başkan Çolakbayrakdar: “Eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, eğitim alanında farklı ve örnek projelere imza attıklarını vurgulayarak, yeni eğitim yılı için şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir eğitim yılına daha başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime olan desteğimiz artarak devam edecek. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği içindir. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının; eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha temiz ve hijyenik bir ortamda başlamalarını sağlamak amacıyla, Kocasinan Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm okulların bahçeleri ve çevresinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarının yapıldığını da duyurdu. Bu çalışmalar, öğrencilerin sağlıklı ve düzenli bir eğitim ortamında bulunmalarını desteklemeyi amaçlıyor.