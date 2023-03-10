Galatasaray depremzedeler için müzayede düzenledi

Galatasaray camiası depremzedeler için müzayede etkinliği düzenledi.

Sarı-kırmızılıların, özel koleksiyon parçalarının sergilenip yeni sahiplerini bulacağı açık artırma Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştiriliyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulunuyor.

İşte Özbek'in açıklamaları;

"Konteyner geçici bir çözümdür. Bölgenin esas ihtiyacı kalıcı konut. Sayın Bakanıma Galatasaray olarak 250 konut yapılacağına dair söz verdim. Ben camiama ve taraftarıma güveniyorum. Böyle bir felaket karşısında Galatasaray bütünleşecektir. Ülkesine ve devletine yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır diye söz verdim."

"Depremin birinci günü kriz masası oluşturduk ve bölgeye nasıl yardım edebiliriz en süratli bir şekilde bölgeye intikal ettik. Amacımız bölgenin ihtiyacını tespit edebilmek ve gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaktı. Bölgenin ihtiyacının tespitin yanında, gönderilen yardımın dağıtılması için organize olmak gerekiyordu orada. Önce Hatay'da daha sonra da Maraş'ta çok büyük depolar tuttuk. Buradan temin ettiğimiz vasıtalarla oraya gönderilen malzemelerin gereken araç desteğini verdik. Gururla söylüyorum, Galatasaray gönüllüleri orada bu işin Galatasaray'a yakışan bir şekilde bu görevlerini ifa ettiler. A Takım'ın otobüsünün yanında, 25 tane de ayrıca otobüs, içinde yardım edecek insanları da koyarak bölgeye intikal etti. 1000'e yakın depremzedeyi bölgeden o anda çıkardık."

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, böyle bir felaketle karşılaşan vatandaşlarımıza yardım etmek için yola çıkmıştık. Bu 1 haftada, 2 haftada, 3 haftada biten bir olay değil. Bunun bir sürekliliği var. Bir süreç bu. Galatasaray bu sürecin içinde her zaman olacak. En iyi şekilde herkesin, bütün Galatasaraylılar'ın gurur duyacağı şekilde olacak. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere önce bölgeye 500 konteyner olarak çalışmalara başladık. Destekçilerimizden yardım edilmesi istendi. Sevinerek söylüyorum, çok büyük ilgi gördü. Şu anda 500'ı bölgeye sevk edeceğiz. Bir kısmını Gaziantep'e bir kısmını Maraş'a sevk edeceğiz"

"Değerli Galatasaraylılar bugün burada yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlediğimiz müzayedede bir aradayız. 6 Şubat'ta ülkemiz çok büyük bir felaketle tanıştı. Ülkenin yaklaşık yüzde 20'si çok büyük bir deprem felaketiyle karşılaştı. 15 milyona yakın kardeşimiz bu felaketle muhatap oldu. İfade ederken, insanların üzüntüsünü belirtmesi için kelimeleri seçmeye çalışıyorum, bölgeyi gezmiş birisi olarak, oradaki felaketin anlatılması mümkün değildir. Bir depremden öte bir şey. Büyük bir felaket. Televizyondan ekranlarından gördüğümüz sahneler, yeteri kadar anlatmıyor. Orayı görmek bambaşka bir durum olduğunu görüyorsunuz. Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

"Galatasaray Spor Kulübü, bu büyük felaketten etkilenen insanlara yardımlarını sürdürüyor. Bir ülkenin yüzde 15'i yıkılmış gibi düşünün. Her konuda olduğu gibi Galatasaray bu konuda da öncülerden oldu, gururluyuz."

"Devletimizin o bölgedeki çalışmalarına destek olmak amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz, Erden Bey dün oradaydı. Taraftarlarımızdan bize gelen objeleri burada açık arttırmada satıp insanlarımıza destek olacağız."