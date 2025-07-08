Başkan görevden uzaklaştırılmıştı! Antalya'da başkanvekili seçiminin tarihi belli oldu

Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin cuma günü yapılması kararı aldı. Toplanacak 112 üyeli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekilini seçecek.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklama kararını İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, dün akşam saatlerinde, Başkan Muhittin Böcek'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici bir “tedbir” olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 45'inci maddesi gereğince (Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır) Antalya Valiliği, 45'inci maddeyle ilgili süreci başlattı. Antalya Valisi Hulusi Şahin imzalı Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıyla, meclisin 11 Temmuz Cuma günü toplanması kararını iletti. CHP'nin 76, AK Parti'nin 22, MHP'nin 10, DP'nin 3 ve 1 de bağımsız meclis üyesi bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi, toplantıda başkan vekilini seçecek.