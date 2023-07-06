Başkan Mehmet Büyükekşi'den Hamit Altıntop kararı

Editör: Hamza Özalkuş
22 Haziran’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da ki merkezinde yapılan seçim ile yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi bayram tatilinin bitmesiyle birlikte yönetim kuruluyla ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Yapılacak toplantıda başkan Büyükekşi’nin görev dağılımı yapması beklenirken yapılacak olan bu dağılım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
Ajansspor’un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına ikinci kez seçilen Mehmet Büyükekşi’nin yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde olacak;
Mehmet Büyükekşi: Başkan
İbrahim Burkay: 1. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi
Yusuf Günay: 2. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi
Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, Dış İlişkiler FIFA ve UEFA ilişkilerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Mustafa Eröğüt: Başkanvekili, A Milli Takım ve Yeni Projelerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Ruşen Çetin: Başkanvekili, Basın Sözcüsü, İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi
Haluk Kalyoncu: Başkanvekili Müslüm Özmen: Süper Lig ve İcra Kurulu Üyesi
Yalçın Orhan: TFF 1. Lig ve İcra Kurulu Üyesi
Volkan Can: 2. Lig'den Sorumlu
Ali Düşmez: 3. Lig ve Amatör Ligler'den Sorumlu
Hamit Altıntop: Türkiye Akademi'den (alt yaş grupları) Sorumlu
Erman Kalkandelen: Finanstan Sorumlu
Ramazan Üçdan: Teknoloji ve Tesis Yatırımlarından Sorumlu
Şafak Müderrisgil: Hukuk İşlerinden Sorumlu
HAMİT ALTINTOP'A GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Bu dağılım ile birlikte A Milli Takım teknik direktörlüğüne Stefan Kuntz’u getirmesiyle uzun süredir eleştirilerin odağı olan Hamit Altıntop yeni yönetim kurulunda A Milli Takım sorumlusu görevinden alınıp akademiden sorumlu kişi görevine geçecek.