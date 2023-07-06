Başkan Mehmet Büyükekşi'den Hamit Altıntop kararı

Editör: Hamza Özalkuş

22 Haziran’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da ki merkezinde yapılan seçim ile yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi bayram tatilinin bitmesiyle birlikte yönetim kuruluyla ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Yapılacak toplantıda başkan Büyükekşi’nin görev dağılımı yapması beklenirken yapılacak olan bu dağılım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Ajansspor’un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına ikinci kez seçilen Mehmet Büyükekşi’nin yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde olacak;

Mehmet Büyükekşi: Başkan

İbrahim Burkay: 1. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi

Yusuf Günay: 2. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi

Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, Dış İlişkiler FIFA ve UEFA ilişkilerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

Mustafa Eröğüt: Başkanvekili, A Milli Takım ve Yeni Projelerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

Ruşen Çetin: Başkanvekili, Basın Sözcüsü, İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi

Haluk Kalyoncu: Başkanvekili Müslüm Özmen: Süper Lig ve İcra Kurulu Üyesi

Yalçın Orhan: TFF 1. Lig ve İcra Kurulu Üyesi

Volkan Can: 2. Lig'den Sorumlu

Ali Düşmez: 3. Lig ve Amatör Ligler'den Sorumlu

Hamit Altıntop: Türkiye Akademi'den (alt yaş grupları) Sorumlu

Erman Kalkandelen: Finanstan Sorumlu

Ramazan Üçdan: Teknoloji ve Tesis Yatırımlarından Sorumlu

Şafak Müderrisgil: Hukuk İşlerinden Sorumlu

HAMİT ALTINTOP'A GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Bu dağılım ile birlikte A Milli Takım teknik direktörlüğüne Stefan Kuntz’u getirmesiyle uzun süredir eleştirilerin odağı olan Hamit Altıntop yeni yönetim kurulunda A Milli Takım sorumlusu görevinden alınıp akademiden sorumlu kişi görevine geçecek.