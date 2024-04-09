'Başkan nazik adam' diyerek paylaştı. Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu olay oldu

Ünlü dizi oyuncusu Nesrin Cavadzade, “Bizim Hikaye”, “Yasak Elma” ve “Üç Kuruş” dizilerindeki performanslarından sonra şimdi de "Şahane Hayatım"da başrolü üstleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya gelen Cavadzade, Koç’un şirketine ait bir helikopter önünde poz verdi.

Instagram’da paylaştığı fotoğrafa, “Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi” notunu ekleyerek esprili bir yaklaşım sergiledi.

Ardından, “Unutanlar için” diyerek helikopterle çekilmiş diğer fotoğraflarını da paylaştı.

Bu fotoğraf kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu.