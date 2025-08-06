Başkan Özdağ'dan; "GSS prim borçlarının gecikme cezaları ve faizleri silinmeli" çağrısı!

Ümit Özdağ, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir kuşak; ne okulda, ne işte, ne de geleceğine dair umutlarında yer bulabiliyor. Ama mesele sadece gençler değil. Milyonlarca yurttaşımız hiç sağlık hizmeti almamasına rağmen Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcuna mahkum ediliyor. Üstelik bu borca her ay gecikme zammı ve faiz ekleniyor. Ardından da e-haciz gönderiliyor.

Meclis komisyonuna Özdağ'dan 13 soruluk çıkış

"GSS UYGULAMASI ZORUNLU DEĞİL, İSTEĞE BAĞLI OLMALIDIR"

Bu bir sosyal güvenlik sistemi değil; bu, açık bir adaletsizliktir. GSS prim borçlarının gecikme cezaları ve faizleri silinmeli; sağlık hizmeti almayanların borcu tamamen iptal edilmelidir. Ayrıca kapsamlı bir borç yapılandırma düzenlemesi getirilerek ödeme kolaylığı sağlanmalı, vatandaşın bu yükün altında ezilmesi engellenmelidir. GSS uygulaması zorunlu değil, isteğe bağlı olmalıdır.