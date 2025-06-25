Başkan rakam verdi: Kayserililere bütçe çağrısı

Kaynak: Haber Merkezi
Başkan rakam verdi: Kayserililere bütçe çağrısı

Kayserispor'un ihtiyacı olan yıllık bütçeyi açıklayan Başkan Nurettin Açıkalın, Kayserililere çağrı yaptı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün maddi durumu ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıllık en az 15 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyaç olduğunu belirten Açıkalın bu bütçenin sadece yönetim tarafından değil, tüm şehrin katkısıyla oluşturulması gerektiğinin altını çizdi:

"Kayserispor'un toplam bütçesi tahminim yıllık 15 milyon euro. Olması gerekiyor. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Kulübü layık olduğu yerlere getirmek istiyorsak bu bütçeyi bu şehrin oluşturması gerekiyor."

Kulübün içinde bulunduğu mali tablo hakkında bilgi veren Açıkalın, "9-10 adet sorunlu dosya var. Bu dosyaları temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

Zor bir sezon geçirdiklerini belirten Başkan, "Yönetim olarak özverili bir şekilde çalıştık ve sezonu tamamladık. Şimdi ise şehrin desteğiyle bu bütçeyi el ele vererek oluşturacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Son Haberler
Worldline hisse senetlerinde tarihi düşüş
Worldline hisse senetlerinde tarihi düşüş
Erdoğan'dan duyurdu: Trump'tan çarpıcı F-35 kararı!
Erdoğan'dan duyurdu: Trump'tan çarpıcı F-35 kararı!
İtalyanlar teklifi duyurdu: Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na servet
İtalyanlar teklifi duyurdu: Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na servet
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! AKP'den sürpriz açıklama...
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! AKP'den sürpriz açıklama...
Sahte gelin çetesi çökertildi
Sahte gelin çetesi çökertildi