Başkan resmen açıkladı! "Beşiktaş ile anlaştık"

Beşiktaş, 2022/2023 sezonunda transfer ettiği Onur Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig'in şampiyon takımlarından Başakşehir, Onur Bulut'u renklerine bağlayacak.



Başakşehir, Onur ile her konuda anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertli ekip, bu transfer için Kara Kartal'a 325 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

BAŞKAN AÇIKLADI

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüştüklerini ve Onur Bulut'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacağını söyledi.