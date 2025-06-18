Başkan resmen açıkladı! "Beşiktaş ile anlaştık"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başkan resmen açıkladı! "Beşiktaş ile anlaştık"

Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yeni adresi belli oldu. Süper Lig ekibinin başkanı, milli oyuncu için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Beşiktaş, 2022/2023 sezonunda transfer ettiği Onur Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig'in şampiyon takımlarından Başakşehir, Onur Bulut'u renklerine bağlayacak.

Başakşehir, Onur ile her konuda anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertli ekip, bu transfer için Kara Kartal'a 325 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

BAŞKAN AÇIKLADI

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüştüklerini ve Onur Bulut'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacağını söyledi.

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