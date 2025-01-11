Başkan Şahin’den 900 milyonluk müjde!

Toplamda 3 milyon 50 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen BÜSEM, 15 farklı meslek grubunu bir araya getirerek hem çarpık kentleşmenin önüne geçmeyi hem de sektörlerin daha verimli çalışmasını sağlamayı hedefliyor. Gıda, ayakkabı, baharat, nakliyat gibi sektörlerin yanı sıra geri dönüşümcüler ve hurdacıların da taşınacağı BÜSEM’in, 150 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

NAKLİYATÇILAR SİTESİNDE 327 DÜKKAN BULUNACAK

Projenin ilk etabında yer alan Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi tamamlanarak esnafa teslim edildi. İkinci etap kapsamında ise Nakliyatçılar Sitesi’nin temeli atıldı. Modern tasarımıyla dikkat çeken dükkanlar, esnafın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşa ediliyor. Nakliyatçılar sitesinin inşası tamamlandığında, 185 bin metrekarelik alan içerisinde toplamda 327 dükkandan oluşacak. Sitenin faaliyete hazır hale gelmesiyle, stratejik bir konumda bulunan Gaziantep’teki ticari hayat güçlenecek, ekonomiye canlılık kazandırılmış olacak.

BAŞKAN ŞAHİN, BÜSEM’DE YAPILACAK ULAŞIM YATIRIMINI MÜJDELEDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada projenin sadece Gaziantep için değil, Türkiye için de stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Şahin, Gaziantep’in dayanışma ve kardeşlik ruhuyla tüm dünyaya örnek bir model oluşturduğunu belirterek, “Yaklaşık 900 milyon liralık bir yatırımla BÜSEM Köprülü Kavşağı’nın ihalesi tamamlandı. En kısa sürede temelini atarak ulaşımı rahatlatacak ve ticareti güçlendireceğiz. Görevimi tamamlamamın ardından halkımızın hakkını helal ettiğini duymak en büyük mutluluğum olacak. Hep birlikte bu şehri huzur, mutluluk ve kardeşliğin başkenti yapacağız” dedi.



“NAKLİYAT SEKTÖRÜ ŞEHRİN LOKOMOTİFİDİR”

Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep’in stratejik önemine ve nakliyat sektörünün şehre olan katkısına dikkati çekerek, “Gaziantep, stratejik bir bölgede yer alıyor ve nakliyat sektörü bu şehir için adeta bir lokomotif görevi görüyor. Türkiye’nin en büyük nakliyat firmalarının bu şehirden çıkmış olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

S.S. Gaziantep Umum Nakliyat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Zafer Aydıngüler ve Gaziantep Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Tevfik Göğüş de Nakliyatçılar Sitesi’nin içeriği ve teknik bilgisine ilişkin katılımcılara bilgi vererek, başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından temel atma törenine geçen Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra inşaat alanını gezdi, bilgi aldı.