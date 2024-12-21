Başkan Sekmen: Emre Yazgan ay yıldızlı bayrağımız için şehit oldu

Başkan Sekmen, Yazgan’ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan’a taziye dileklerini iletti ve kardeşiyle duygusal bir görüşme yaptı.

TAVSIYE VE DESTEK SÖZLERİ

Başkan Sekmen, Erzurum Havalimanı’nda judo milli takımı sporcularıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini sundu. Milli sporcu Yunus Yazgan'a sarılarak, "Evladım sakın üzülme, metin ol. Ay yıldızlı bayrağımız altında ülkemize sayısız madalya kazandıran Emre Yazgan kardeşimiz ay yıldızlı bayrağımız için şehit oldu" dedi.

"Mekânı Cennet, Makamı Ali Olsun"

Başkan Sekmen, Emre Yazgan’a rahmet dileyerek, "Kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" şeklinde konuştu. Sekmen, Yazgan ailesine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileyerek, üzüntülerini paylaştı.