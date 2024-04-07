Başkanın ilk icraatı yüzleri güldürdü

Antalya'da Konyaaltı'na bağlı Hurma Mahallesi'ndeki Ali Çoban Çocuk Parkı'nda çocukların temizlik yaptığı görüntüler, geçenlerde sosyal medyaya düşmesiyle gündem olmuştu. Uzun ve yorucu yerel seçimler sonucunda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan dün o görüntülerin çekildiği parka giderek küçüklerin temizliğine ortak oldu.

Çocukların parkı temizlediği görüntülerden çok etkilendiğini söyleyen Kotan "Konuyla ilgili mesajı görür görmez çocuklarla bir araya gelmek istedik ve şimdi onlarla beraberiz. Kendilerini tebrik ettik, hediyelerini verdik. Biz Konyaaltı Belediyesi olarak parklarımızı her zaman temiz tutacağız ve çocuklarımızı burada mutlu görmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Parkı temizleyen çocukların görüntülerini sosyal medyada paylaşan anne Burçin Aktaş, temizlik işinin nasıl başladığı hakkında "Kızım Berlin ile birlikte günün her saatinde burada olabiliyoruz. Bir gün geldiğimizde kızım ve iki arkadaşı kaydıraktan kaymak istediler. O esnada burada bulunan iki kaydırağa ketçap döküldüğünü fark ettiler. Kızım ve arkadaşları su yardımıyla kaydırakları temizlediler. Onunla da kalmayıp yerde gördükleri çöpleri temizlediler" diye konuştu.

Kızı Berlin ile sık sık en çok kim çöp toplayacak şeklinde bir oyun oynadıklarını da aktaran Aktaş, sözlerine "O gün etraftan gören vatandaşlar da çocuklara çok teşekkür etti. Ben de bu olayı sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaştıktan sonra da Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan burada ziyaretimize geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada mutluyuz, huzurluyuz. Bundan sonra böyle olmasını diliyoruz" diyerek son verdi.