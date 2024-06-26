Başkanlık Ofisi acil uyarı yaptı! Füzeler fırlatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Başkanlık Ofisi acil uyarı yaptı! Füzeler fırlatıldı

Başbakanlık Ofisi tarafından “acil uyarı” başlığıyla yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin açık bir şekilde balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Başkanlık Ofisi acil uyarı yaptı!

Söz konusu balistik füze, Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düştü. Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya ile yaşadığı gerginlik kapsamında daha önce de balistik füze fırlatmıştı.

Güney Kore tarafından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore’nin arka arkaya çöp balonları göndermeye devam ettiği belirtildi.

Yüzlerce çöp balonu havalandı ve halktan düşen balonlara dokunmamaları istendi. İki ülke arasındaki gerginlik, çöp balonlarının gönderilmesi nedeniyle artmış durumda. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore’nin çöp balonu göndermesine karşılık 2018’de imzalanan Koreler Arası Anlaşma’yı askıya almıştı.

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