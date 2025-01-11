Başkenti ayağa kaldıran fuhuş operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Başkenti ayağa kaldıran fuhuş operasyonu

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 20 kadın ise koruma altına alındı. 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi.

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Polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, 24 ayrı dosyadan ifade verdikleri belirlendi. Operasyonlarda, fuhşa zorlandığını beyan eden 20 kadın ise koruma altına alındı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı.

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